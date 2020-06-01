Мещеряков: сожжены ли мосты после интервью Сёмина? Земля круглая

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал интервью бывшего главного тренера московского клуба Юрия Сёмина. Специалист критически высказался в адрес руководителей клуба, в том числе призвал их уйти в отставку.

«Каждый человек имеет право что-то сказать. Я всегда относился и отношусь к Сёмину с громадным уважением, отмечая все его заслуги. Сожжены ли мосты после этого интервью? Земля круглая», — сказал Мещеряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Локомотив» объявил, что не будет продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинул должность наставника «железнодорожников» вчера, 31 мая.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005-й и с 2009 по 2010-й. Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.