Стадион «Краснодара» признан лучшим в РПЛ по мнению болельщиков
РПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего стадиона в Российской Премьер-Лиге. Первое место занял стадион «Краснодар», на котором домашние матчи проводит одноимённый клуб.
«Стадион „Краснодар“ стал лучшим в Российской Премьер-Лиге по итогам голосования болельщиков. В финале стадион «Краснодар» соревновался с «Газпром Ареной» и набрал 57% голосов», — говорится в официальном «инстаграме» РПЛ.
«Стадион „Краснодар“ был сдан в эксплуатацию в 2016 году. Вместимость арены составляет 35 179 человек.
«Краснодар», набрав в 22 турах 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером турнира является «Зенит» (50). В настоящее время чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня.
«Краснодар» стал самым убыточным российским клубом в 2019 году, «Сочи» — на 2-м месте
- 1 июня 2020
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