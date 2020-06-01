Стадион «Краснодара» признан лучшим в РПЛ по мнению болельщиков

РПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего стадиона в Российской Премьер-Лиге. Первое место занял стадион «Краснодар», на котором домашние матчи проводит одноимённый клуб.

«Стадион „Краснодар“ стал лучшим в Российской Премьер-Лиге по итогам голосования болельщиков. В финале стадион «Краснодар» соревновался с «Газпром Ареной» и набрал 57% голосов», — говорится в официальном «инстаграме» РПЛ.

«Стадион „Краснодар“ был сдан в эксплуатацию в 2016 году. Вместимость арены составляет 35 179 человек.

«Краснодар», набрав в 22 турах 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером турнира является «Зенит» (50). В настоящее время чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса. Рестарт РПЛ запланирован на 21 июня.