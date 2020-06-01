Горшков: понимали, что «Зенит» не осудят за итог противостояния с «Баварией»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков поделился воспоминаниями об ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с «Баварией» (4:0).
«Честно говоря, было опасение. Очень сильный соперник, имена можно очень долго перечислять, сложно было предположить, как пройдёт ответная встреча. В то же время мы понимали — нас в любом случае не осудят за итог противостояния, поэтому нужно просто сыграть в свою силу.
Если возвращаться к матчу с “Марселем” на “Велодроме”, то оптимизм был связан с тем, что первую игру пропускало очень много ребят, которые возвращались к домашней встрече. Плюс гол Аршавина, который давал надежду на положительный итог.
Я играл на правом фланге защиты, ещё Юрий Андреевич Морозов ставил на эту позицию, позднее либо у Петржелы, либо уже у Адвоката тоже какой-то матч провёл на месте правого защитника. Конечно, это скорее исключение из правил, как и роль центрального защитника в Марселе», — приводит слова Горшкова пресс-служба клуба.
Финальный матч с «Рейнджерс» «Зенит» покажет на своём официальном сайте 4 июня.
- 1 июня 2020
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