Домингес: после победы над «Баварией» мы понимали, что не можем проиграть в финале

Бывший нападающий «Зенита» Алехандро Домингес поделился воспоминаниями об ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с «Баварией» (4:0).
«Перед матчем особого волнения не испытывал, было огромное желание сыграть против такого соперника. Я понимал, какое значение имеет Аршавин для команды, но наш состав был так хорошо укомплектован, что и без него мы смогли дать бой “Баварии”.
Я помню, что у меня была очень неприятная травма, много времени ушло на восстановление, но, повторюсь, желание сыграть было настолько сильным, что об остальном не думал. Моей задачей было оказаться в нужное время в нужном месте, быть первым на мяче. Думаю, мне удалось с ней справиться. Плюс, должен отметить игру всей команды — мы тогда показали просто фантастический футбол.
Быстрый гол повлиял на игру, склонил её в нашу сторону. Мы были уверены в своих силах и понимали, что можем противопоставить “Баварии”. Этот быстрый гол придал нам ещё больше уверенности, мы поняли, что можем справиться с таким грозным соперником.
Победа над “Баварией” — это было огромное счастье. Мы радовались и понимали, что находимся лишь в одном шаге от того, чтобы сотворить историю. Вся команда осознала, что мы просто не можем проиграть в финале», — приводит слова Домингеса пресс-служба клуба.
«Зенит» показывает первый матч с «Баварией» на своём сайте, трансляция началась в 20:00 мск. Финальный матч с «Рейнджерс» клуб покажет 4 июня.
- 1 июня 2020
-
21:50
-
21:30
-
21:23
-
21:06
-
21:03
-
20:49
-
20:36
-
20:35
-
20:10
-
20:06
-
19:34
-
19:32
-
19:17
-
19:15
-
19:01
-
18:59
-
18:37
-
18:25
-
18:18
-
18:11
-
18:00
-
17:51
-
17:47
-
17:42
-
17:32
-
17:19
-
17:16
-
17:05
-
16:37
-
16:29
-
16:27
-
16:03
-
15:44
-
15:35
-
15:17