Домингес: после победы над «Баварией» мы понимали, что не можем проиграть в финале

Бывший нападающий «Зенита» Алехандро Домингес поделился воспоминаниями об ответном матче 1/2 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с «Баварией» (4:0).



«Перед матчем особого волнения не испытывал, было огромное желание сыграть против такого соперника. Я понимал, какое значение имеет Аршавин для команды, но наш состав был так хорошо укомплектован, что и без него мы смогли дать бой “Баварии”.



Я помню, что у меня была очень неприятная травма, много времени ушло на восстановление, но, повторюсь, желание сыграть было настолько сильным, что об остальном не думал. Моей задачей было оказаться в нужное время в нужном месте, быть первым на мяче. Думаю, мне удалось с ней справиться. Плюс, должен отметить игру всей команды — мы тогда показали просто фантастический футбол.



Быстрый гол повлиял на игру, склонил её в нашу сторону. Мы были уверены в своих силах и понимали, что можем противопоставить “Баварии”. Этот быстрый гол придал нам ещё больше уверенности, мы поняли, что можем справиться с таким грозным соперником.



Победа над “Баварией” — это было огромное счастье. Мы радовались и понимали, что находимся лишь в одном шаге от того, чтобы сотворить историю. Вся команда осознала, что мы просто не можем проиграть в финале», — приводит слова Домингеса пресс-служба клуба.

«Зенит» показывает первый матч с «Баварией» на своём сайте, трансляция началась в 20:00 мск. Финальный матч с «Рейнджерс» клуб покажет 4 июня.