Клопп: приятно думать о титуле, но «Ливерпуль» ещё не чемпион
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клубу предстоит ещё много работы, чтобы стать чемпионом Англии.
«Приятно думать о титуле, но „Ливерпуль“ ещё не чемпион. Мы знаем, что близки к триумфу, но пока что не стали чемпионами. Мы должны добиться побед в предстоящих матчах. Мы намерены бороться за победы, даже когда наберём необходимое количество очков для титула», — приводит слова Клоппа ВВС.
«Ливерпуль», набрав в 29 турах 82 очка, лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Ближайший конкурент мерсисайдцев «Манчестер Сити» отстаёт на 25 очков, но имеет игру в запасе. Таким образом, «Ливерпулю» достаточно набрать шесть очков, чтобы гарантировать себе чемпионский титул. Возобновление АПЛ запланировано на 17 июня.
Юрген Клопп: не так важно, где «Ливерпуль» завоюет чемпионский титул АПЛ
- 2 июня 2020
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