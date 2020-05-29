Юрген Клопп: не так важно, где «Ливерпуль» завоюет чемпионский титул АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что не видит особой разницы, на каком стадионе его команда станет чемпионом английской Премьер-лиги.
«Даже если станем чемпионами на пустой арене, с молитвами и любовью людей со всего мира, этот день всё равно будет исключительным в моей жизни. Не знаю, где это случится. Надеемся, на «Энфилде», но точно не можем сказать, и это не так важно.
Слышал, есть разговоры о нейтральных стадионах. Уверен, мы можем решить вопрос и сыграть в Ливерпуле. На днях услышал хорошую фразу, что у нас лучшие поклонники в мире. Теперь нам нужны лучшие фанаты, которые поддержат «Ливерпуль» дома.
В нашей жизни обязательно появится момент, когда нам разрешат отпраздновать титул вместе с нашими болельщиками. Когда это произойдёт, отметим чемпионство правильно», — приводит слова немецкого специалиста beIN Sports.
- 29 мая 2020
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