Юрген Клопп: не так важно, где «Ливерпуль» завоюет чемпионский титул АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что не видит особой разницы, на каком стадионе его команда станет чемпионом английской Премьер-лиги.

«Даже если станем чемпионами на пустой арене, с молитвами и любовью людей со всего мира, этот день всё равно будет исключительным в моей жизни. Не знаю, где это случится. Надеемся, на «Энфилде», но точно не можем сказать, и это не так важно.

Слышал, есть разговоры о нейтральных стадионах. Уверен, мы можем решить вопрос и сыграть в Ливерпуле. На днях услышал хорошую фразу, что у нас лучшие поклонники в мире. Теперь нам нужны лучшие фанаты, которые поддержат «Ливерпуль» дома.

В нашей жизни обязательно появится момент, когда нам разрешат отпраздновать титул вместе с нашими болельщиками. Когда это произойдёт, отметим чемпионство правильно», — приводит слова немецкого специалиста beIN Sports.