В РПЛ сообщили, что список участников еврокубков от России нужно предоставить до 3 августа

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги ответила на вопросы о том, как составлялось расписание на оставшуюся часть сезона-2019/2020.



«Что касается сложностей, возникших при составлении календаря, необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике. Почему нельзя было выделить больше времени? По текущему плану УЕФА до 3 августа в организацию нужно предоставить список участников еврокубков от России.



Почему не стали делать расписание до 2 августа? В таком случае после интенсивного графика у команд не осталось бы дней для восстановления перед стартом следующего сезона. Его мы планируем начать уже в начале августа», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.

РПЛ опубликовала расписание оставшихся восьми туров