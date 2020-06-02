В РПЛ сообщили, что список участников еврокубков от России нужно предоставить до 3 августа

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги ответила на вопросы о том, как составлялось расписание на оставшуюся часть сезона-2019/2020.
«Что касается сложностей, возникших при составлении календаря, необходимо было уместить восемь туров в течение месяца и равномерно распределить нагрузку на команды. Никогда в истории РПЛ матчи не проводились в таком интенсивном графике. Почему нельзя было выделить больше времени? По текущему плану УЕФА до 3 августа в организацию нужно предоставить список участников еврокубков от России.
Почему не стали делать расписание до 2 августа? В таком случае после интенсивного графика у команд не осталось бы дней для восстановления перед стартом следующего сезона. Его мы планируем начать уже в начале августа», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Российской Премьер-Лиги.
- 2 июня 2020
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