В «РЖД» ответили фанату «Локомотива» по поводу ухода Юрия Сёмина

В департаменте социального развития ОАО «РЖД» ответили на письмо фаната «Локомотива» по поводу ухода с поста главного тренера клуба Юрия Сёмина.

«В ответ на Ваше обращение, поступившее на корпоративный портал ОАО „РЖД“ по вопросу дальнейшей работы главного тренера футбольного клуба „Локомотив“ Сёмина Ю.П., сообщаем следующее. Акционерное общество „Футбольный клуб “Локомотив» является самостоятельным юридическим лицом, и руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом, а также иными нормативными правовыми актами. В связи с чем, обращения, поступающие с различными предложениями в части заключения или продления контрактов с футболистами и тренерами, направляются в футбольный клуб.



Решение о неподписании нового контракта клуба с главным тренером Сёминым Ю.П. принято Советом директоров клуба. По интересующим вопросам, связанным с деятельностью футбольного клуба «Локомотив», просим Вас обращаться непосредственно в клуб", — говорится в письме.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Романа Терликова.