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Лионель Месси пропустил тренировку «Барселоны» в общей группе

Лионель Месси пропустил тренировку «Барселоны» в общей группе
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не принял участия в тренировке команды в общей группе, но это не связано с травмой, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист занимался по индивидуальной программе, но это не помешает ему продолжить подготовку к возобновлению чемпионата Испании.

В общей группе занимались восстановившиеся после травм Самуэль Юмтити и Ансу Фати. К тренировкам первой команды привлекли молодых игроков: Иньяки Пенью, Араужо, Рики Пуча, Алекса Кольядо, Чуми, Хорхе Куэнку и Кике Саверио.

32-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

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