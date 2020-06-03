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Месси присоединился к флешмобу «Blackout tuesday»

Месси присоединился к флешмобу «Blackout tuesday»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси присоединился к флешмобу «Blackout tuesday».

Месси опубликовал в своём «инстаграме» чёрный квадрат, сопроводив запись хэштегами #BLM и #blackouttuesday.

Суть флешмоба заключается в том, что в течение всего вторника, 2 июня, люди не должны публиковать развлекательные посты в своих аккаунтах в социальных сетях, выложить чёрный квадрат с хештегом #blackouttuesday, а также сделать запись в поддержку движения «Black lives matter» («Жизни чернокожих важны»).

25 мая в Миннеаполисе погиб афроамериканец Джордж Флойд в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

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