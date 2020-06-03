Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ротор» расстался с девятью футболистами

«Ротор» расстался с девятью футболистами
Футбол / РПЛ 0

Девять игроков покинули волгоградский «Ротор», сообщается на официальном сайте клуба.

Клуб расстался с полузащитниками Альбертом Шариповым, Артёмом Самсоновым, Азимом Фатуллаевым и Артёмом Поповым, голкипером Даниилом Авдюшкиным и защитниками Игорем Удалым и Ильёй Ионовым.

У Геннадия Киселёва и Артёма Галаджана истекли сроки арендных соглашений, и они вернулись в расположение своих клубов — «Крылья Советов» и «Казанку» соответственно.

По итогам сезона-2019/2020 «Ротор» вышел в Российскую Премьер-Лигу из Футбольной национальной лиги, розыгрыш которой был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Волгоградская команда, в 27 встречах набрав 56 очков, финишировала на первом месте в таблице турнира.

«Ротор» ведёт переговоры со «Спартаком» об аренде Георгия Мелкадзе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020