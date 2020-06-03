«Ротор» расстался с девятью футболистами
Девять игроков покинули волгоградский «Ротор», сообщается на официальном сайте клуба.
Клуб расстался с полузащитниками Альбертом Шариповым, Артёмом Самсоновым, Азимом Фатуллаевым и Артёмом Поповым, голкипером Даниилом Авдюшкиным и защитниками Игорем Удалым и Ильёй Ионовым.
У Геннадия Киселёва и Артёма Галаджана истекли сроки арендных соглашений, и они вернулись в расположение своих клубов — «Крылья Советов» и «Казанку» соответственно.
По итогам сезона-2019/2020 «Ротор» вышел в Российскую Премьер-Лигу из Футбольной национальной лиги, розыгрыш которой был завершён досрочно из-за угрозы распространения коронавируса. Волгоградская команда, в 27 встречах набрав 56 очков, финишировала на первом месте в таблице турнира.
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- 3 июня 2020
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