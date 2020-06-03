«Гонвед» стал обладателем Кубка Венгрии. На финальном матче присутствовали зрители

В финальном матче Кубка Венгрии «Гонвед» обыграл «Мезекевешд» со счётом 2:1 и стал обладателем трофея. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». На матче присутствовало ограниченное количество зрителей.

Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором забитого мяча стал Джордже Камбер. Через несколько минут «Мезекевешд» восстановил равновесие, отличился Ласло Пекар. В начале второго тайма Камбер оформил дубль, вновь выведя «Гонвед» вперёд. Этот гол стал победным.

«Гонвед» в восьмой раз в своей истории выиграл Кубок Венгрии и занимает четвёртое место по этому показателю. Чаще трофей выигрывали «Ференцварош» (23), МТК (12) и «Уйпешт» (10).

В чемпионате Венгрии «Гонвед» занимает шестое место, набрав в 26 турах 37 очков.

«Гонвед» — «Мезекевешд» — 2:1 (1:1)

Голы: Камбер (33, 56) — Пекар (37)