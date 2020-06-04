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Касильяс назвал лучшими в истории «Реала» Ди Стефано и Роналду

Касильяс назвал лучшими в истории «Реала» Ди Стефано и Роналду
Футбол / Испания 0

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс назвал двух лучших по его мнению игроков за всю историю мадридского клуба.

«Три лучших игрока в истории клуба? Не знаю насчёт трёх, но двух назову. Это дон Альфредо ди Стефано и Криштиану Роналду», — приводит слова Касильяса AS.

Касильяс был игроком мадридцев с 1998 по 2015 годы и 5 раз стал чемпионом Испании, а также трижды выиграл Лигу Чемпионов.

Ди Стефано играл за «Реал» с 1953 по 1964 год. Он выиграл с клубом 18 трофеев, включая 8 побед в чемпионате Испании и 5 в Кубке европейских чемпионов.

Роналду выступал в составе мадридского клуба с 2009 по 2018 годы и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Он забил 450 голов в 438 матчах. Ди Стефано – третий с 308-ю мячами в 396 играх.

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