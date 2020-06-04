Легионеры «Динамо» приступили к тренировкам

Футболисты московского «Динамо» Оскар Хильемарк, Себастьян Шиманьски, Клинтон Н'Жье и Максимилиан Филипп приступили к тренировкам. Игроки прошли двухнедельный карантин после возвращения в Россию.
«Чувствую себя неплохо. Конечно, пока сил не хватает, на тренировке было тяжеловато, даже несмотря на то что готовился. Но, уверен, с каждой тренировкой, с каждым занятием буду набирать кондиции и выходить на свой уровень», — приводит слова Н'Жье официальный сайт «Динамо».
Хильемарк, Шиманьски и Н'Жье работают вместе с командой, а Филипп занимается по индивидуальной программе.
«Динамо», в 22 турах набрав 30 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание бело-голубых от зоны еврокубков составляет шесть очков. Лидером турнира является «Зенит» (50). В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт чемпионата России запланирован на 21 июня.
- 4 июня 2020
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