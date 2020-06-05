«Каких-то 14 лет спустя». Вячеслав Малафеев опубликовал фото своих детей

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев опубликовал на странице в «Инстаграме» фотографию своей дочери Ксюши и сына Максима, повторяющую снимок 14-летней давности.

«Всего каких-то 14 лет спустя», — подписал снимок Малафеев.

Посмотреть фотографию можно на странице Вячеслава Малафеева в «Инстаграме».

Малафеев защищал цвета петербургского «Зенита» с 1999 по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008). После завершения игровой карьеры Малафеев занимал в клубе должность заместителя спортивного директора, а 31 мая объявил об уходе из «Зенита».