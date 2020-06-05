Жена Малафеева: сейчас все мысли, как спасти бизнесы, чтоб комфортно выйти из этой задницы

Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря и заместителя спортивного директора «Зенита» Вячеслава Малафеева, в своём «инстаграме» высказалась о трудных временах.



«Счастье в глазах, общие дела и интересы. Сейчас всё на паузе, романтика от массажа дома и до ужина дома, вот оно разнообразие. Счастье и любовь храним в сердцах и по отношению друг к другу, часто обсуждаем новую жизнь в изоляции. Так я скучаю по весёлым беззаботным временам, где есть время на просто расслабить булки, сейчас все мысли, как спасти бизнесы, чтоб комфортно выйти из этой задницы.



Турбазы Новгородской области воют от несправедливости, почему можно работать по северо-западу, а наши власти сошли с ума. Я, конечно, не отчаиваюсь и готовлю антикризисное предложение для моих гостей – «Перезагрузку». Знаю, что все хотят сменить обстановку, набраться сил и новых идей, да просто по-человечески отдохнуть», — написала Екатерина.

Малафеев на протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта, с 2003 по 2012 год играл за сборную России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владеет агентством недвижимости.