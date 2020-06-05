Киевское «Динамо» рассматривает только кандидатуры Сёмина и Реброва

Руководство киевского «Динамо» рассматривает двух специалистов на пост главного тренера команды, сообщает dynamo.kiev.ua.
По информации источника, речь идёт о бывшем наставнике «Локомотива» Юрии Сёмине и рулевом «Ференцвароша» Сергее Реброве. Оба специалиста имеют опыт работы в «Динамо». При этом конкретных предложений от киевлян им пока не поступало.
Сёмин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год. В конце декабря 2010 года он вернулся на должность наставника киевлян. Вместе с бело-синими он стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны. Ребров в свою очередь выступал за клуб в бытность футболистом, с 2010 по 2014 год входил в тренерский штаб команды, а затем занял пост наставника, на котором проработал три года. Под его руководством «Динамо» по два раза становилось чемпионом Украины и выигрывало национальный Кубок, а также один раз завоевало Суперкубок страны.
В настоящее время «Динамо» тренирует Алексей Михайличенко. Команда занимает второе место в таблице Премьер-лиги, на 16 очков отставая от «Шахтёра».
- 5 июня 2020
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