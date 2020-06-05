«Кроты со смеху сдохнут». Фанаты киевского «Динамо» не хотят видеть в клубе Сёмина

Болельщики киевского «Динамо» отреагировали на информацию о возможном возвращении в клуб Юрия Сёмина, покинувшего «Локомотив» по истечении контракта.



Ранее сообщалось, что российский специалист может в третий раз занять пост главного тренера команды. Сёмин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год. В конце декабря 2010 года он вернулся на должность наставника киевлян. Вместе с бело-синими он стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны.



В интернете впоследствии появились недовольные комментарии фанатов.



«Кроты со смеху сдохнут от такого «нового» тренера «Динамо», — написал один из болельщиков.



«Я не горю желанием видеть этого престарелого человека в Киеве. Нужен тренер с перспективой, а не на один год», — считает другой.



«Ни в коем случае! Уже второй его приход был неудачным. И много причин против: пенсионный возраст, поддержка российской агрессии и так далее», — говорится в ещё одном комментарии.



«Игрокам «Динамо» как воздух необходима твёрдая рука. Юрий Палыч, по моему мнению, не сможет обеспечить этого в полной мере. Так что я против», — отметил другой фанат.

Юрий Сёмин прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»