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«Кроты со смеху сдохнут». Фанаты киевского «Динамо» не хотят видеть в клубе Сёмина

«Кроты со смеху сдохнут». Фанаты киевского «Динамо» не хотят видеть в клубе Сёмина
Футбол / Прочие турниры 0

Болельщики киевского «Динамо» отреагировали на информацию о возможном возвращении в клуб Юрия Сёмина, покинувшего «Локомотив» по истечении контракта.

Ранее сообщалось, что российский специалист может в третий раз занять пост главного тренера команды. Сёмин возглавлял «Динамо» с 2007 по 2009 год. В конце декабря 2010 года он вернулся на должность наставника киевлян. Вместе с бело-синими он стал чемпионом Украины и выиграл Суперкубок страны.

В интернете впоследствии появились недовольные комментарии фанатов.

«Кроты со смеху сдохнут от такого «нового» тренера «Динамо», — написал один из болельщиков.

«Я не горю желанием видеть этого престарелого человека в Киеве. Нужен тренер с перспективой, а не на один год», — считает другой.

«Ни в коем случае! Уже второй его приход был неудачным. И много причин против: пенсионный возраст, поддержка российской агрессии и так далее», — говорится в ещё одном комментарии.

«Игрокам «Динамо» как воздух необходима твёрдая рука. Юрий Палыч, по моему мнению, не сможет обеспечить этого в полной мере. Так что я против», — отметил другой фанат.

Юрий Сёмин прокомментировал возможное возвращение в киевское «Динамо»
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