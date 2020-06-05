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Внутреннее трансферное окно во Франции откроется 8 июня

Внутреннее трансферное окно во Франции откроется 8 июня
Футбол / Франция 0

Внутреннее трансферное окно во Франции откроется 8 июня, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) на официальном сайте.

«На встрече совета директоров LFP, состоявшейся сегодня, 5 июня, было принято решение открыть трансферное окно для французских клубов 8 июня. На следующем заседании совета директоров будет принято решение о дате открытия международного трансферного окна, а также о сроках их завершения, которые зависят от решений ФИФА, касающихся проведения еврокубков», — говорится в заявлении.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Франции был завершён досрочно после 28-го тура. Согласно зафиксированной турнирной таблице Лиги 1 в Лигу чемпионов выходят «Пари Сен-Жермен», который признали чемпионом, «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».

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