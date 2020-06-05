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Вагнер Лав ушёл из «Коринтианса» из-за предложения российского клуба

Вагнер Лав ушёл из «Коринтианса» из-за предложения российского клуба
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Коринтианса» Вагнер Лав, ранее выступавший за ЦСКА, расторг контракт с бразильцами после получения предложения от российского клуба, сообщает Globoesporte.

Сам Вагнер после расторжения соглашения заявил, что «собирается сменить обстановку». Пресс-служба «Коринтианса» сообщала, что футболист принял предложение о переходе в другой клуб.

Контракт с 35-летним нападающим был расторгнут по соглашению сторон. Действие соглашения Вагнера Лава с «Коринтиансом» истекало в декабре 2020 года.

По информации бразильского клуба, Вагнер Лав в общей сложности сыграл за «Коринтианс» 121 матч, в которых забил 29 голов. Нападающий — чемпион Бразилии (2015).

Лав провёл в ЦСКА три карьерных отрезка: 2004–2009, 2010–2012, 2013. Известный болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский рассказывал, что в 2019 году бразильский нападающий мог снова стать «армейцем».

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