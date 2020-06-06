Сульшер рассказал о подготовке «Манчестер Юнайтед» к возобновлению сезона
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от возобновления АПЛ. 19 июня в 30-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур».
«Первая игра у нас через две недели. Так что, нам нужно упорно тренироваться, чтобы превзойти соперника. Все прекрасно понимают, что в матче с «Тоттенхэмом» мы должны показать лучшую игру. Понимаем, что нас ждёт важный матч.
Когда начинался сезон, мы играли с «Челси». Поэтому я уверен, что наши игроки будут правильно настроены на предстоящую встречу.
Погода последние дни была фантастической. Мы видим, как на тренировках игроки проявляют дух товарищества. Для меня это самое главное. Мы — команда, это главное», — цитирует Сульшера MUTV.
АПЛ опубликовала расписание до 2 июля. В этот день «Манчестер Сити» примет «Ливерпуль»
- 6 июня 2020
-
00:52
-
00:30
-
00:23
-
00:18
- 5 июня 2020
-
23:56
-
23:40
-
23:34
-
23:32
-
23:10
-
22:57
-
22:50
-
22:34
-
22:32
-
22:09
-
22:02
-
21:57
-
21:55
-
21:23
-
21:20
-
21:15
-
21:06
-
20:50
-
20:40
-
20:37
-
20:21
-
20:13
-
20:01
-
19:52
-
19:43
-
19:35
-
19:31
-
19:15
-
19:12
-
18:56
-
18:48
Партнерский контент