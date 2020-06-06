Сульшер рассказал о подготовке «Манчестер Юнайтед» к возобновлению сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от возобновления АПЛ. 19 июня в 30-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэм Хотспур».

«Первая игра у нас через две недели. Так что, нам нужно упорно тренироваться, чтобы превзойти соперника. Все прекрасно понимают, что в матче с «Тоттенхэмом» мы должны показать лучшую игру. Понимаем, что нас ждёт важный матч.

Когда начинался сезон, мы играли с «Челси». Поэтому я уверен, что наши игроки будут правильно настроены на предстоящую встречу.

Погода последние дни была фантастической. Мы видим, как на тренировках игроки проявляют дух товарищества. Для меня это самое главное. Мы — команда, это главное», — цитирует Сульшера MUTV.