Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес может продолжить карьеру в США, Австралии или Испании

31-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес признался, что рассматривает различные варианты продолжения своей карьеры.
«Я должен сесть за стол переговоров с «Баварией». Мой контракт заканчивается в 2021 году. Я готов ко всему. То, что я испытал здесь, было здорово. Сейчас существует неопределённость по поводу моего будущего, мы должны подождать, ведь пока мы не имеем представления, каким будет рынок и будет ли сыграна Лига чемпионов.
Если уйду, то я открыт для всего. Не исключаю ничего, если это будет удовлетворять меня как в спортивном, так и в личном плане. Возможно, перееду и продолжу карьеру в Соединённых Штатах, в Австралии или вернусь в Испанию. Я провёл шесть невероятных лет в Бильбао. Вариант с возвращением в «Атлетик» точно существует», — приводит слова Мартинеса Goal.
В текущем сезоне Мартинес в составе мюнхенской «Баварии» принял участие в 19 встречах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Испанец выступает за «Баварию» с 2012 года. Ранее хавбек защищал цвета «Атлетика» из Бильбао и «Осасуны» из Памплоны. Контракт Хави с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 13 млн.
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