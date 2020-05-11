«Бавария», скорее всего, расстанется с Хави Мартинесом
Испанский полузащитник мюнхенской «Баварии» Хави Мартинес с высокой долей вероятности сменит команду в ближайшее трансферное окно. Действующие чемпионы немецкой Бундеслиги больше не рассчитывают на 31-летнего футболиста, сообщает Sky Germany.
Мартинес выступает за «Баварию» с 2012 года. Ранее хавбек защищал цвета «Атлетика» из Бильбао и «Осасуны» из Памплоны. Контракт Хави с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 13 млн.
В нынешнем сезоне Мартинес помог «Баварии» в 12 матчах немецкой Бундеслиги и 6 встречах Лиги чемпионов. Испанец не записал в свой актив голов или результативных передач.
«Бавария», набрав 55 очков в 25 матчах, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии.
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