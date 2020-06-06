Марио Балотелли достиг соглашения о расторжении контракта с «Брешией»

29-летний итальянский нападающий Марио Балотелли достиг договорённости с президентом «Брешии» о расторжении контракта, сообщает Goal со ссылкой на Repubblica.

Президент «Брешии» Массимо Челлино решил прекратить трудовые отношения с форвардом после того, как Марио Балотелли неоднократно пропускал тренировочные занятия клуба. Однако 29-летний нападающий утверждал, что не пропускает тренировки «Брешии».

Балотелли перешёл в «Брешию» прошлым летом на правах свободного агента, подписав с клубом контракт до 2022 года с зарплатой в размере € 1 млн, которая за счёт бонусов могла вырасти в 4 раза. В нынешнем сезоне форвард в 19 матчах итальянской Серии А записал на свой счёт 5 мячей.



«Брешия», в 26 турах набрав 16 очков, занимает последнее место в чемпионате Италии, на 9 очков отставая от места, позволяющего сохранить прописку в высшем дивизионе.