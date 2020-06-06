Натхо: всегда покупал Влашича в свою команду в футбольном менеджере

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о хавбеке «армейцев» Николе Влашиче. Натхо высоко оценил игру хорватского полузащитника.
«Кого знаю из нынешних игроков ЦСКА? Влашича. Один из лучших в российском чемпионате. Великолепный игрок, прекрасно, что ЦСКА заполучил его. Когда пять-шесть лет назад я играл в футбольный менеджер, он был ещё совсем юным. И я всегда покупал его в свою команду. Он тогда стоил очень дёшево», — сказал Натхо пресс-службе ЦСКА.
Натхо выступал в России за «Рубин» и ЦСКА. В ЦСКА провёл четыре сезона, а затем перешёл в греческий «Олимпиакос». В настоящее время израильский полузащитник защищает цвета «Партизана».
Влашич перешёл в ЦСКА из «Эвертона» на правах аренды, но затем москвичи выкупили права на хорвата.
- 6 июня 2020
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