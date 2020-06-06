Влашич, Бистрович и Бийол приступили к тренировкам с ЦСКА
Футболисты ЦСКА Никола Влашич, Кристиян Бистрович и Яка Бийол приступили к тренировкам с командой, сообщает пресс-служба «армейцев» на странице в «Инстаграме».
Напомним, игроки вернулись в Россию 21 мая и были вынуждены пройти двухнедельный карантин. Они приняли участие в двусторонней встрече на тренировке.
После 22 туров первое место в турнирной таблице чемпионата занимает петербургский «Зенит», на счету которого 50 очков. В тройку лидеров входят московский «Локомотив» и «Краснодар» (по 41). Помимо них в зоне еврокубков находятся «Ростов» (38) и ЦСКА (36). В настоящее время чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление сезона в Российской Премьер-Лиги запланировано на 19 июня.
- 6 июня 2020
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