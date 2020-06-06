Адиль Рами выложил в соцсети видеозапись домашней вечеринки

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами разместил на своей странице в «Инстаграме» видеозапись вечеринки, на которой он отдыхал вместе с семьёй.

В ролике, снятом футболистом, несколько человек танцуют и поют. «Семейный отдых», — подписал видео француз.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и пока не провёл ни одного официального матча за сочинцев. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года.

Жюль Планка, адвокат французского защитника, сообщил, что футболист намерен покинуть российский клуб. По его словам, Рами не намерен соблюдать обязательства по отношению к клубу, так как «Сочи» не платит ему зарплату. Француз сообщил, что собирается перейти в другой клуб.