Тренер «Млады»: Татаев сегодня был нашим лучшим игроком, я не виню его в автоголе

Главный тренер «Млада-Болеслава» Йозеф Вебер прокомментировал автогол российского защитника Алексея Татаева в матче с либерецким «Слованом» (2:2).

«В этом матче Татаев был нашим лучшим игроком. Я не виню его в пропущенном голе, это просто неудачный момент. Он забил гол в собственные ворота во второй игре подряд, но в обоих матчах он лучше всех сыграл в обороне. Он наш лучший игрок в обороне. Жаль, что мы взяли только одно очко», — цитирует Вебера Idnes.cz.

Татаев провёл на поле всю встречу, а на 5-й минуте добавленного времени при счёте 2:1 в пользу «Млады» поразил собственные ворота. Отметим, что 2 июня в матче 27-го тура чемпионата Чехии с «Фаставом» (1:1) Татаев также забил автогол.



21-летний Татаев является воспитанником «Краснодара». В «Млада-Болеслав» перешёл в 2019 году. В нынешнем сезоне провёл 17 матчей в чемпионате Чехии, забил один гол и отметился двумя автоголами.