Джан — о стрижке Санчо во время карантина: Джейдону нужно быть немного умнее

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал поведение своего одноклубника Джейдона Санчо, который подстригся дома, пригласив парикмахера.

«Джейдону нужно быть немного умнее. Он больше не может позволить себе подобного поведения в будущем. Санчо должен стать более дисциплинированным, и он сам это знает. Он не делает подобные вещи специально, чтобы вызвать скандал. Может, он слишком доверяет другим людям», — цитирует Джана Bild.

Ранее Санчо отреагировал на решение Бундеслиги оштрафовать его за нарушение правил карантина. Санчо подстригся дома, пригласив парикмахера. При этом на фото Санчо и парикмахер были без масок и перчаток, что нарушает действующие санитарные правила. Штраф за аналогичное нарушение получил и одноклубник Санчо Мануэль Аканджи.