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Джан — о стрижке Санчо во время карантина: Джейдону нужно быть немного умнее

Джан — о стрижке Санчо во время карантина: Джейдону нужно быть немного умнее
Футбол / Германия 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан прокомментировал поведение своего одноклубника Джейдона Санчо, который подстригся дома, пригласив парикмахера.

«Джейдону нужно быть немного умнее. Он больше не может позволить себе подобного поведения в будущем. Санчо должен стать более дисциплинированным, и он сам это знает. Он не делает подобные вещи специально, чтобы вызвать скандал. Может, он слишком доверяет другим людям», — цитирует Джана Bild.

Ранее Санчо отреагировал на решение Бундеслиги оштрафовать его за нарушение правил карантина. Санчо подстригся дома, пригласив парикмахера. При этом на фото Санчо и парикмахер были без масок и перчаток, что нарушает действующие санитарные правила. Штраф за аналогичное нарушение получил и одноклубник Санчо Мануэль Аканджи.

Джейдон Санчо отреагировал на штраф за стрижку на карантине
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