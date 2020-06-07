Ривалдо: если «Барселона» купит Мартинеса за € 100 млн, он должен выходить в основе

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо высказал мнение по поводу возможного приобретения каталонцами нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
«Кажется, «Барселона» хотела бы приобрети Лаутаро Мартинеса. Он отличный игрок и может вписаться в команду, особенно учитывая, что он молод. Он может отлично заменить Луиса Суареса, который не молодеет, но у аргентинца ещё два или три года на высоком уровне.
Приход многообещающего аргентинца, которого приобрели за € 100 млн, должен означать, что он будет играть в основе. Но Суарес по-прежнему остаётся номером один, что может стать проблемой для Лаутаро.
Если «Барселона» ищет замену Суаресу на будущее, то Мартинес будет отличным приобретением. Но «Интер» просит много денег, а учитывая ситуацию в клубе из-за пандемии коронавируса, «Барселона» должна как следует оценить ситуацию и решить, достаточно ли у неё денег для трансфера», — приводит слова Ривалдо Betfair.
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