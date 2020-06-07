Баллак: Вернер подходит «Челси»

Бывший полузащитник «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак поделился мнением о возможном переходе в «Челси» нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.



«Хорошее решение для обеих сторон. Хорошо Тимо, потому что он подходит „Челси“. У него будет больше шансов получить игровое время, а это очень важно. Команда будет обновлена, её усилят новые футболисты. Синие строят молодую и перспективную команду, это хороший выбор», — приводит слова Баллака Sky Sports.

В СМИ появилась информация, что английский клуб готов платить Вернеру £ 200 тыс. (примерно € 222 тыс.) в неделю. Отмечалось, что игрок согласен пойти на условия, которые предлагает «Челси».

В настоящее время у Вернера действует опция выкупа — £ 53 млн (почти € 60 млн), однако 15 июня она закончится и клубы смогут согласовывать цену потенциального трансфера с «РБ Лейпциг». Через год в контракте Тимо будет действовать опция выкупа в размере £ 36 млн (более € 40 млн).