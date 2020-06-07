Сирийские фанаты устроили массовые пляски на крыше жилого дома. На стадион их не пускают

В Сирии возобновился футбольный чемпионат. Как и практически во всех странах, матчи проходят при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса. Впрочем, болельщики не растерялись и поддержали команду с крыши здания, расположенного возле стадиона.

Видео можно посмотреть на канале SYRIA SPORT TUBE в YouTube.

После 18 туров лидером чемпионата Сирии является «Тишрин», который набрал 40 очков. Второе место занимает «Ватба» (39). В первую тройку также входит «Хоттин» (36).

Самым титулованным клубом в истории чемпионатов Сирии является «Аль-Джаиш», который выигрывал золотые медали 17 раз. В настоящее время клуб занимает четвёртое место в турнирной таблице сирийской Премьер-лиги, набрав 34 очка.