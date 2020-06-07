Новиков — о матче с «Локомотивом»: приходилось взламывать эшелонированные редуты

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат товарищеского матча с «Локомотивом» (1:1).
«В первом тайме территорией владели то мы, то они. Приходилось взламывать эшелонированные редуты — что «Локомотиву», что нам. В позиционной атаке мало что получалось придумать. У нас были хорошие подходы в первом тайме, но не хватало последней хорошей передачи. Первый тайм прошёл в равной борьбе. У „Локомотива“ был очень хороший момент, когда Миранчук вышел один на один.
Во втором тайме мы поменяли почти всю команду, остался только Кирилл Панченко. У «Локомотива» продолжил играть основной состав. Было видно, что им тяжело, что они подустали. Мы владели инициативой, „Локомотив“ играл полностью от обороны.
После 60-й минуты они выпустили молодых игроков, но у нас было ещё много хороших моментов. Реализация по-прежнему хромает. Удаление заработал Клинтон Н'Жье, но я считаю, судья сам спровоцировал ситуацию. Панченко забил хороший гол, Кирилл с 18 метров пробил в противоход вратарю.
У «Локомотива» никаких эпизодов для взятия ворот не было. В конце пропустили контратаку, хотя у нас было преимущество и ничего не предвещало. Рыков неудачно подставил ногу, мяч изменил направление. Был ещё момент, который мог привести к голу в наши ворота", — сказал Новиков в интервью пресс-службе «Динамо» в «Инстаграме».
В товарищеском матче в Москве «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1. У «Динамо» отличился Кирилл Панченко, «Локомотив» сравнял счёт благодаря автоголу Владимира Рыкова.
- 7 июня 2020
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