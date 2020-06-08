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«Таллес напоминает Роналдиньо». Журналист — о бразильце, которого хочет купить «Краснодар»

«Таллес напоминает Роналдиньо». Журналист — о бразильце, которого хочет купить «Краснодар»
Футбол / РПЛ 0

Бразильский журналист Флавио Диас поделился мнением о 17-летнем вингере клуба «Васко да Гама» Таллесе Магно, которого хочет заполучить «Краснодар».

«Вам это может казаться странным, но Таллес – один из самых многообещающих футболистов Бразилии на сегодня. Это уровень Винисиуса Жуниора, чтобы вы понимали масштаб.

Он вингер. Играет на обоих флангах, но чаще на левом. Чем-то его манера игры напоминает Роналдиньо — быстрый, техничный, с дриблингом. Он из тех, кто создаёт гол. Да, забивает тоже иногда, но больше создаёт», — сказал Диас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Контракт Таллеса рассчитан до 31 декабря 2022 года. В минувшем сезоне футболист записал в свой актив 2 гола в 15 матчах чемпионата Бразилии.

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