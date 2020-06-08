Черчесов: рисковали во время подготовки к ЧМ, но я был уверен, что мы всё делаем правильно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о трудностях в период подготовки к чемпионату мира – 2018. На домашнем мундиале национальная команда добилась лучшего результата в своей истории, добравшись до четвертьфинала.



«В «космос» меня отправляли другие, я-то всегда прочно стою на земле и никуда не улетал и не улетаю. Но при подготовке к чемпионату мира пришлось много чего выслушать и прочитать, это да. Критики хватало, и я это прекрасно понимаю. Болельщик хочет, чтобы его команда гораздо чаще побеждала, чем проигрывала, а когда случается серия безвыигрышных матчей, критика только усиливается. Другое дело, что она может быть объективной, а может быть и огульной. Но любой тренер, ставящий перед собой высокие задачи, должен быть к этому готов.



Да, мы рисковали в те два года подготовки к домашнему чемпионату мира. Рисковали тем, что подбирали себе как можно больше топ-соперников, то есть обрекали себя на борьбу с заведомо более сильными оппонентами и на преодоление самих себя, в том числе и через поражения. Понимаю, что победы для болельщиков всегда приятнее поражений, но для тренера иное поражение ценнее победы. Через контрольные матчи, через Кубок конфедераций мы целенаправленно готовились к конкретным соперникам на чемпионате мира. Да, возникали неприятные моменты, ходили разговоры и о моей отставке, но у меня и у нас всех была чёткая уверенность, что мы в итоге всё делаем правильно. Как показал сам чемпионат мира, мы не ошиблись в своей стратегии. Приятно, что наша страна это оценила. А сборная своим выступлением уже в отборочном цикле к ЧЕ-2020 показала, что ценит любовь к ней со стороны поклонников футбола со всей страны», — цитирует Черчесова «Деловой Петербург».

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