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«Уфа» может подписать защитника сборной Болгарии

«Уфа» может подписать защитника сборной Болгарии
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» в ближайшее время может усилиться защитником софийского ЦСКА и сборной Болгарии Божидаром Чорбаджийски, утверждает Marica.

По данным источника, российский клуб предложил футболисту выгодные финансовые условия. Чорбаджийски готов перейти в «Уфу», но должен получить согласие президента ЦСКА Гриши Ганчева. Игрок не имеет места в стартовом составе, поэтому согласен сменить клуб.

24-летний Чорбаджийски является воспитанником ЦСКА. В начале нынешнего сезона он провёл четыре матча за софийский клуб, но в августе был отдан в полугодовую аренду румынскому «Стяуа», в составе которого принял участие в четырёх матчах. Зимой он вернулся в ЦСКА, но с тех пор на поле не выходил.

С 2016 года Чорбаджийски вызывается в сборную Болгарии. На данный момент у него восемь матчей за национальную команду.

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