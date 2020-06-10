Стоичков: Месси – уже легенда, никто не выиграет того, что выиграл он

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков выразил мнение по поводу сравнения нынешнего форварда сине-гранатовых Лионеля Месси с другими игроками прошлых лет.
«Месси – гений. Он уже легенда и сравнивать его с кем-либо сложно. Нет никого, кто выиграл бы столько, сколько выиграл Лео. Шесть «Золотых мячей», пять «Золотых бутс», лучший игрок чемпионата мира-2014. У аргентинцев мало футболистов, которые признавались бы лучшими на чемпионатах мира. Кемпес в 1978-м, Марадона в 1986-м и Месси в 2014-м.
Никто не выиграет того, что выиграл Лионель. Вы, аргентинцы, постоянно сравниваете его с кем-то другим, но разные эпохи сравнивать нельзя», — приводит слова Стоичкова Sport.es.
Месси выступает в составе «Барселоны» с 2003 года и в составе каталонцев выиграл 10 чемпионатов Испании, 6 раз становился обладателем Кубка Испании, 8 раз — Суперкубка Испании, 4 раза выиграл Лигу чемпионов, трижды стал обладателем Суперкубка УЕФА и три раза выиграл Клубный чемпионат мира.
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