Стоичков: Месси – уже легенда, никто не выиграет того, что выиграл он

Бывший нападающий «Барселоны» Христо Стоичков выразил мнение по поводу сравнения нынешнего форварда сине-гранатовых Лионеля Месси с другими игроками прошлых лет.



«Месси – гений. Он уже легенда и сравнивать его с кем-либо сложно. Нет никого, кто выиграл бы столько, сколько выиграл Лео. Шесть «Золотых мячей», пять «Золотых бутс», лучший игрок чемпионата мира-2014. У аргентинцев мало футболистов, которые признавались бы лучшими на чемпионатах мира. Кемпес в 1978-м, Марадона в 1986-м и Месси в 2014-м.



Никто не выиграет того, что выиграл Лионель. Вы, аргентинцы, постоянно сравниваете его с кем-то другим, но разные эпохи сравнивать нельзя», — приводит слова Стоичкова Sport.es.

Месси выступает в составе «Барселоны» с 2003 года и в составе каталонцев выиграл 10 чемпионатов Испании, 6 раз становился обладателем Кубка Испании, 8 раз — Суперкубка Испании, 4 раза выиграл Лигу чемпионов, трижды стал обладателем Суперкубка УЕФА и три раза выиграл Клубный чемпионат мира.