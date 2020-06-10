«Лион» вновь призвал возобновить сезон в чемпионате Франции

Руководство «Лиона» вновь призвало возобновить розыгрыш чемпионата Франции, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.
«У LFP всё ещё есть возможность возобновить чемпионат в соответствии с формулой, адаптированной в соответствии с циркуляром УЕФА от 23 апреля, чтобы завершить турнир и подвести итоги на основе спортивных заслуг. Это восстановление будет соответствовать последним заявлениям министра спорта о возможности начала матчей в июле, как и в подавляющем большинстве европейских стран.
Это позволит LFP спокойно подготовиться к сезону-2020/2021 для 20 клубов. В противном случае «Лион» продолжит обращаться в Государственный совет», — говорится в заявлении клуба.
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 во французской Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен». «Лион» занял 7-е место и не попал в еврокубки.
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