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«Лион» вновь призвал возобновить сезон в чемпионате Франции

«Лион» вновь призвал возобновить сезон в чемпионате Франции
Футбол / Франция 0

Руководство «Лиона» вновь призвало возобновить розыгрыш чемпионата Франции, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса.

«У LFP всё ещё есть возможность возобновить чемпионат в соответствии с формулой, адаптированной в соответствии с циркуляром УЕФА от 23 апреля, чтобы завершить турнир и подвести итоги на основе спортивных заслуг. Это восстановление будет соответствовать последним заявлениям министра спорта о возможности начала матчей в июле, как и в подавляющем большинстве европейских стран.
Это позволит LFP спокойно подготовиться к сезону-2020/2021 для 20 клубов. В противном случае «Лион» продолжит обращаться в Государственный совет», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон-2019/2020 во французской Лиге 1 был завершён после 28-го тура. Чемпионом страны был признан «Пари Сен-Жермен». «Лион» занял 7-е место и не попал в еврокубки.

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