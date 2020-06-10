Лука Йович согласился перейти из «Реала» в «Милан»

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович близок к переходу в «Милан», утверждает Le Bombe di Vlad.
Сербский футболист дал согласие на трансфер в миланский клуб. «Реалу» и «Милано» осталось согласовать детали перехода игрока.
Сообщалось, что Йович стал приоритетным вариантом для «Милана». Также в шорт-лист миланцев есть иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун, однако серьёзную конкуренцию «Милану» составляет «Наполи», который уже начал переговоры с нападающим.
Ранее Йович, который восстанавливается после перелома ноги, устроил барбекю с друзьями, несмотря на действие карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Йович перешёл в «Реал» летом прошлого года из «Айнтрахта» за € 60 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл 15 матчей в чемпионате Испании (4 – в основе), забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
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