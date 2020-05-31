«Милан» предпочтёт подписать Йовича, нежели Азмуна
«Милан» продолжает искать нового нападающего, и приоритетным вариантом остаётся подписание форварда мадридского «Реала» Луки Йовича, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун остаётся в шорт-листе «россонери», однако серьёзную конкуренцию «Милану» составляет «Наполи», который уже начал переговоры с нападающим.
Азмун перешёл в «Зенит» в феврале 2019 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги (19 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей и отдал 6 результативных передач.
Сердар Азмун попал в сферу интересов «Милана»
- 31 мая 2020
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