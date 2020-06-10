Эмануэль Маммана вернулся к тренировкам. Он не играл 8 месяцев из-за травмы «крестов»
Петербургский «Зенит» в своём официальном «твиттере» сообщил, что защитник Эмануэль Маммана приступил к тренировкам.
24-летний аргентинский футболист восстановился после травмы колена и начал заниматься на поле клубной базы.
Маммана получил травму 6 октября прошлого года. Он столкнулся с нападающим «Урала» Павлом Погребняком на 12-й минуте матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1), после чего не смог продолжить игру. У Эмануэля был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сообщалось, что он пропустит до восьми месяцев.
Маммана перешёл в «Зенит» в 2017 году, а до этого защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт». В сборную Аргентины футболист вызывался с 2014 по 2017 год.
Маммана: после смерти отца думал о самоубийстве, но смог собраться
- 10 июня 2020
-
23:39
-
23:31
-
23:24
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:34
-
22:27
-
22:07
-
21:58
-
21:41
-
21:36
-
21:26
-
21:22
-
21:03
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:19
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:30
-
19:17
-
19:06
-
19:02
-
18:53
-
18:45
-
18:35
-
18:32
-
18:21
-
18:21
-
18:11
-
18:10
-
17:55
Партнерский контент