Эмануэль Маммана вернулся к тренировкам. Он не играл 8 месяцев из-за травмы «крестов»

Петербургский «Зенит» в своём официальном «твиттере» сообщил, что защитник Эмануэль Маммана приступил к тренировкам.



24-летний аргентинский футболист восстановился после травмы колена и начал заниматься на поле клубной базы.

Маммана получил травму 6 октября прошлого года. Он столкнулся с нападающим «Урала» Павлом Погребняком на 12-й минуте матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1), после чего не смог продолжить игру. У Эмануэля был диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. Сообщалось, что он пропустит до восьми месяцев.



Маммана перешёл в «Зенит» в 2017 году, а до этого защищал цвета «Лиона» и «Ривер Плейт». В сборную Аргентины футболист вызывался с 2014 по 2017 год.