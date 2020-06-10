Фанаты «Црвены Звезды» устроили масштабное пирошоу на матче с «Партизаном»

Болельщики белградской «Црвены Звезды» активно поддерживали команду в матче полуфинала Кубка Сербии со столичным «Партизаном» (0:1).

Фанаты устроили настоящее пирошоу на северной трибуне стадиона «Партизан». Видео с перформансом опубликовала пресс-служба «Црвены Звезды» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Чемпионат Сербии, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился 30 мая. 10 июня прошли матчи полуфинала Кубка Сербии. «Партизан» обыграл «Црвену Звезду» со счётом 1:0, в другом матче «Войводина» с аналогичным счётом победила «Чукарички». Финал турнира состоится 24 июня.



После 28-го тура «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии, обыграв «Радник» (4:1). «Партизан» (61 очко) занимает второе место в Суперлиги, отставая от лидера на 14 баллов.