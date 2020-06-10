Фанаты «Црвены Звезды» устроили масштабное пирошоу на матче с «Партизаном»

Болельщики белградской «Црвены Звезды» активно поддерживали команду в матче полуфинала Кубка Сербии со столичным «Партизаном» (0:1).
Фанаты устроили настоящее пирошоу на северной трибуне стадиона «Партизан». Видео с перформансом опубликовала пресс-служба «Црвены Звезды» в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат Сербии, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, возобновился 30 мая. 10 июня прошли матчи полуфинала Кубка Сербии. «Партизан» обыграл «Црвену Звезду» со счётом 1:0, в другом матче «Войводина» с аналогичным счётом победила «Чукарички». Финал турнира состоится 24 июня.
После 28-го тура «Црвена Звезда» досрочно стала чемпионом Сербии, обыграв «Радник» (4:1). «Партизан» (61 очко) занимает второе место в Суперлиги, отставая от лидера на 14 баллов.
- 10 июня 2020
-
23:39
-
23:31
-
23:24
-
23:12
-
23:02
-
22:57
-
22:34
-
22:27
-
22:07
-
21:58
-
21:41
-
21:36
-
21:26
-
21:22
-
21:03
-
20:52
-
20:51
-
20:36
-
20:19
-
19:51
-
19:49
-
19:46
-
19:30
-
19:17
-
19:06
-
19:02
-
18:53
-
18:45
-
18:35
-
18:32
-
18:21
-
18:21
-
18:11
-
18:10
-
17:55