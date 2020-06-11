Деле Алли не сыграет с «МЮ». Он дисквалифицирован на 1 матч из-за шутки про коронавирус

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли дисквалифицирован на один матч чемпионата Англии за свою шутку про коронавирус, сообщает ВВС.

В феврале Алли опубликовал два видео в Snapchat. Один из роликов называется «Корона чтоооооо? Пожалуйста, слушайте со звуком». На нём хавбек просто сидит с маской на лице и смотрит в камеру, при этом на заднем плане слышен разговор людей с азиатским акцентом.



В другом видео Деле снял мужчину азиатской внешности. Позже он перевёл камеру на антисептическое средство и написал: «Этому вирусу надо быть более быстрым, чтобы достать меня».

Таким образом, Алли пропустит матч 30-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в Лондоне 19 июня.

В нынешнем сезоне 24-летний Алли провёл 22 матча в АПЛ, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.