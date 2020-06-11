Состояние экс-футболиста «Спартака» Кулькова улучшилось

Елена Махарадзе, жена бывшего игрока «Спартака» и сборной России Василия Кулькова, сообщила, что состояние мужа улучшилось. Кульков проходит лечение от рака.
«У нас сегодня все дети в гости приедут, внук. Телефон горячий — все звонят, поздравляют: и болельщики, и из „Спартака“, и наши друзья. Находимся в Москве, потому что Васе регулярно нужно ездить на определённые процедуры. Потихонечку начинает восстанавливаться, постепенно идём на улучшение. Но процесс восстановления очень сложный, поэтому всё идёт потихонечку. С божьей помощью мы как-то двигаемся вперёд», — цитирует супругу экс-футболиста «Р-Спорт».
В августе прошлого года у Кулькова был диагностирован плоскоклеточный рак пищевода. Зимой ему сделали операцию.
Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе красно-белых он становился чемпионом СССР и России, а также серебряным и бронзовым призёром чемпионатов страны. Кроме того защитник играл за такие известные клубы, как «Бенфика», «Порту», «Зенит» и «Крылья Советов». За сборную России сыграл 21 матч и забил пять голов.
- 11 июня 2020
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