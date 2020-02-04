Жена Кулькова: перед операцией Василия доктор сказал, что его шансы 50 на 50

Елена Махарадзе, жена бывшего игрока сборной России Василия Кулькова, рассказала о ходе лечения мужа от рака.



«Его смотрит доктор, говорит: «Это онкология». Мы сделали анализы, понимаем, что это рак пищевода. Мы дома делали химию, когда первый самый баннер (речь про фанатов). Я увидела мужскую слезу. Я поняла, что мы не одни. Благодарны клубу: Шавло, Родионов, Романцев — всем благодарны. Мне доктор сказал, что операция сложнейшая. У него есть шанс, 50 на 50. Передай ему такую вещь: «Вот футбольные ворота, у него есть мяч, ему нужно забить пенальти». Когда операция шла уже 10 часов, я собираюсь и бегу в храм. Батюшка взял меня за руки, мы вместе молились. Лечение продолжается, это целый путь. Хочу сказать спасибо всем, кто рядом. Это всё нас сплотило. 27-го числа собираюсь на работу, смотрю, он плохо выглядит. Садимся в машину и в Красногорск. Самое страшное — пневмония, это было в Новый год. Надо радоваться каждому дню», — сказала Махарадзе в эфире телеканала «Матч ТВ».

Жена Кулькова обратилась за помощью, у футболиста — рак желудка 3-й степени