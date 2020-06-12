Геркус: Мещеряков был против Дзюбы в «Локомотиве». Думаю, он не разбирается в футболе

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся переходе в клуб нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и роли главы совета директоров «железнодорожников» Анатолия Мещерякова в срыве сделки.



«Дзюбе в «Зените» не давали играть, его пытались куда-то деть, на лавку усадить, ещё что-то. Он искал варианты, и мы с ним это обсуждали. Конечно же, он вёл с нами переговоры с ведома «Зенита». Дзюба согласился, но нам не дали осуществить эту сделку. К тому моменту у нас уже был трансферный комитет. Мы с Юрием Палычем были за, мы хотели Дзюбу. Палыч хотел русского первоклассного нападающего, а Дзюба, Смолов и Кокорин — это три топ-нападающих в России.



Другие члены трансферного комитета были против перехода Дзюбы. Остальные члены не поддержали нас с Юрием Палычем. Сказали: «Нет, Дзюба нам не нужен». Всего в трансферном комитете было пять человек. Один из них огласил позицию остальных. Это наш Анатолий. Он был против. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история, когда они показывали усы. Анатолия это смутило. Он сказал: «Имидж у него плохой».



Разбирается ли Мещеряков в футболе? Я думаю, что нет. В целом. Когда он начинает что-то говорить… Его аргументы — они всегда нефутбольные и не носят футбольного характера: дорого, дёшево, имидж плохой… Про футбольные качества он никогда не говорит.



Как мы это объяснили Дзюбе? Я начал как-то выкручиваться. Ситуация была, конечно, грустная. Дзюба был готов, «Зенит» тоже был практически готов. В итоге мы сползли с этой истории, я поизвинялся», — сказал Геркус в ролике на канале «Футбольный Хейт» в YouTube.