Геркус: Мещеряков был против Дзюбы в «Локомотиве». Думаю, он не разбирается в футболе

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал о несостоявшемся переходе в клуб нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и роли главы совета директоров «железнодорожников» Анатолия Мещерякова в срыве сделки.
«Дзюбе в «Зените» не давали играть, его пытались куда-то деть, на лавку усадить, ещё что-то. Он искал варианты, и мы с ним это обсуждали. Конечно же, он вёл с нами переговоры с ведома «Зенита». Дзюба согласился, но нам не дали осуществить эту сделку. К тому моменту у нас уже был трансферный комитет. Мы с Юрием Палычем были за, мы хотели Дзюбу. Палыч хотел русского первоклассного нападающего, а Дзюба, Смолов и Кокорин — это три топ-нападающих в России.
Другие члены трансферного комитета были против перехода Дзюбы. Остальные члены не поддержали нас с Юрием Палычем. Сказали: «Нет, Дзюба нам не нужен». Всего в трансферном комитете было пять человек. Один из них огласил позицию остальных. Это наш Анатолий. Он был против. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история, когда они показывали усы. Анатолия это смутило. Он сказал: «Имидж у него плохой».
Разбирается ли Мещеряков в футболе? Я думаю, что нет. В целом. Когда он начинает что-то говорить… Его аргументы — они всегда нефутбольные и не носят футбольного характера: дорого, дёшево, имидж плохой… Про футбольные качества он никогда не говорит.
Как мы это объяснили Дзюбе? Я начал как-то выкручиваться. Ситуация была, конечно, грустная. Дзюба был готов, «Зенит» тоже был практически готов. В итоге мы сползли с этой истории, я поизвинялся», — сказал Геркус в ролике на канале «Футбольный Хейт» в YouTube.
- 12 июня 2020
-
16:36
-
16:32
-
16:23
-
16:18
-
15:57
-
15:53
-
15:47
-
15:44
-
15:05
-
15:02
-
14:52
-
14:48
-
14:38
-
14:03
-
13:42
-
13:38
-
13:13
-
12:51
-
12:51
-
12:07
-
11:56
-
11:34
-
11:25
-
10:50
-
10:41
-
10:18
-
10:14
-
10:12
-
10:00
-
09:35
-
09:27
-
09:26
-
08:45
-
08:33
-
08:30