23 тренера получили лицензии Pro. Среди них одна женщина и чех Иржи Ярошик

В пятницу, 12 июня, 23 футбольных тренера успешно сдали экзамены на получение лицензии Pro. Право работать на высшем уровне получили следующие специалисты:

Аксёнов Андрей

Бояринцев Денис

Зырянов Константин

Искаков Мурад

Карпович Андрей

Катасонов Александр

Кафанов Виталий

Конеев Анвер

Лактионов Денис

Матвеев Сергей

Молчанов Вячеслав

Нагорный Александр

Невинский Владимир

Новиков Кирилл

Попов Денис

Семшов Игорь

Стукалов Алексей

Тазабаев Султан

Тренев Виктор

Трубицин Сергей

Фомина Елена

Шпилевский Алексей

Ярошик Иржи

Напомним, Ярошик известен российским болельщикам по игре за московский ЦСКА (2003–2004) и самарские «Крылья Советов» (2008–2009). Чешский полузащитник завершил карьеру профессионального футболиста в 2015 году.