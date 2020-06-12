Мурад Мусаев: если экзамен пройдёт хорошо, 16 июня могу быть заявлен как главный тренер

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что в ближайшее время может получить лицензию Pro. Это позволит краснодарскому клубу заявить Мусаева в качестве главного тренера.



«15 июня вступительный экзамен. Если всё будет хорошо, то 16 июня могу быть заявлен как главный тренер», — приводит слова Мусаева сайт телеканала «Матч ТВ».

«Краснодар», в 22 турах набрав 41 очко, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 50 очков в 22 матчах. Чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Возобновление сезона в Российской Премьер-Лиге запланировано на 19 июня. Матч «Краснодар» – «Динамо» состоится 21 июня, начало — в 20:00 мск.