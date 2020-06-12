«Гранада» одержала волевую победу в матче Примеры с «Хетафе»
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Гранада» принимала «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 20-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Хетафе» Давид Тимор. Во втором тайме, на 70-й минуте, форвард «Гранады» Карлос Фернандес сравнял счёт. Через 9 минут Фернандес вывел хозяев вперёд.
«Гранада» набрала 41 очко и понялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (46) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков. В тройку лидеров входят мадридский «Реал» (56) и «Севилья» (50).
В следующем туре 15 июня «Гранада» сыграет с «Бетисом», а «Хетафе» на следующий день примет «Эспаньол».
- 12 июня 2020
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