Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Хоффенхайм» — «Лейпциг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Гранада» одержала волевую победу в матче Примеры с «Хетафе»

«Гранада» одержала волевую победу в матче Примеры с «Хетафе»
Футбол / Испания 0

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Гранада» принимала «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 20-й минуте матча счёт открыл полузащитник «Хетафе» Давид Тимор. Во втором тайме, на 70-й минуте, форвард «Гранады» Карлос Фернандес сравнял счёт. Через 9 минут Фернандес вывел хозяев вперёд.

«Гранада» набрала 41 очко и понялась на 8-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (46) — на 5-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», в 27 матчах набравшая 58 очков. В тройку лидеров входят мадридский «Реал» (56) и «Севилья» (50).

В следующем туре 15 июня «Гранада» сыграет с «Бетисом», а «Хетафе» на следующий день примет «Эспаньол».

Испания - Примера. 28-й тур
12 июня 2020, пятница. 20:30 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
2 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Тимор – 20'   1:1 Фернандес – 70'   2:1 Фернандес – 79'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020