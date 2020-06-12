Денис Черышев не попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Леванте»

«Валенсия» объявила стартовый состав на матч 28-го тура чемпионата Испании с «Леванте». Российский полузащитник Денис Черышев остался на скамейке запасных.



«Валенсия»: Силлессен, Гедеш, Солер, Парехо, Диакаби, Гайя, Коклен, Родриго Морено, Флоренци, Макси Гомес, Уго Гильямон.

Матч 28-го тура испанской Примеры «Валенсия» — «Леванте» пройдёт сегодня, 12 июня, на стадионе «Месталья» в Валенсии. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Валенсия», набрав в 27 турах 42 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леванте» (33) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Барселона», набравшая в 27 матчах 58 очков. В тройку лидеров входят «Реал» (56) и «Севилья» (50).